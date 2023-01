La Fiorentina ritrova Gonzalez e vittoria

(ANSA) - FIORENTINA, 07 GEN - La Fiorentina è tornata a vincere dopo aver chiuso il primo tempo tra i fischi e grazie ad un rigore al 91' di Nico Gonzalez, al rientro dopo vari stop per infortunio, ha superato il Sassuolo che pure a inizio ripresa aveva pareggiato con Berardi dopo il momentaneo vantaggio viola di Saponara. Decisivi per Italiano i giocatori schierati nella ripresa, su tutti l'esterno argentino che avrebbe potuto diventare campione del mondo se non si fosse fatto male in ritiro con la Nazionale in Qatar.

Partita contrassegnata da un lungo recupero (9 minuti) per i tre ricorsi al Var: in due casi l'arbitro Manganiello ha decretato prima il penalty per gli emiliani per fallo di mano di Dodo, poi nel convulso finale a favore dei viola per un altro tocco di mano, stavolta di Tressoldi, provocando le proteste di tutto il Sassuolo che stava pregustando di portare via da Firenze almeno un punto, meritato. Così non è stato e per Dionisi e i suoi continua la striscia negativa: ben sette ko nelle ultime gare. Al contrario per la Fiorentina questo successo, che mancava dal 9 novembre con la Salernitana e ottenuto dopo una prestazione con più ombre che luci, può aiutare ad alimentare l'obiettivo di risalire in classifica in ottica Europa.

Nel primo tempo la squadra viola era apparsa in difficoltà davantik alle ripartenze del Sassuolo rischiando grosso al 18' e al 28' (Terracciano provvidenziale su Frattesi e Pinamonti.

Nessun vero pericolo invece creato dalla Fiorentina che si è presentata a questa sfida con quattro cambi rispetto alla gara pareggiata con il Monza: dentro dal 1' Milenkovic, Kouamé e Bonaventura, fuori ancora Amrabat e conferma a centrocampo del classe 2002 Bianco e in attacco di Cabral (verrà poi sostituito da Saponara nell'intervallo per infortunio). Rilancio di Venuti a destra, inizio in panchina per Nico Gonzalez. Nel Sassuolo Dionisi ha dato fiducia in difesa a Tressoldi accanto a Ferrari e a Obiang in mediana insieme a Frattesi e Traoré, nel tridente con Pinamonti e Laurienté è partito titolare Berardi nonostante i dubbi della vigilia per motivi fisici.

Prima della gara minuto di silenzio per commemorare Vialli e cori e applausi al minuto 13 per ricordare Astori che fra l'altro oggi avrebbe compiuto 36 anni. Una gara che ha avuto i suoi episodi salienti tutti nella ripresa: appena entrato Saponara ha sbloccato approfittando di un goffo intervento di Ferrari, poco dopo Dodo, appena inserito per l'infortunato Venuti, ha intercettato di mano un tiro cross di Pinamonti, Var e rigore del momentaneo 1-1 siglato da Berardi. Il Sassuolo ha avuto il demerito di non saper sfruttare quanto costruito e la Fiorentina, dopo aver sfiorato il gol con Gonzalez (bravo Consigli) ha saputo trarre il meglio dai cambi, considerando che un altro neo entrato, Terzic, ha provocato con il suo tiro - ribattuto dalla mano da Tressoldi - il rigore che ha dato i tre punti alla propria squadra. (ANSA).