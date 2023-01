Si arrampica su tetto treno e tocca cavi, 13enne ustionato

(ANSA) - PISA, 04 GEN - Un ragazzino di 13 anni, pisano, si è ustionato le mani dopo essersi arrampicato sul tetto di una locomotrice di un treno merci in sosta al deposito ferroviario Campaldo di Pisa e aggrappato ai cavi dell'alta tensione. E' stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso di Pisa.

Sull'episodio indaga la Polfer.

Secondo quanto si è appreso, l'adolescente era in compagnia di un amico quattordicenne quando in bicicletta hanno raggiunto lo scalo tecnico dedicato al traffico merci: qui si è arrampicato sul tetto del locomotore e ha toccato i cavi dell'alta tensione venendo investito da una scarica a circa 2300 volt che non ha avuto conseguenze più gravi perché indossava scarpe di gomma e non ha mai perso contatto con il terreno (il tetto della motrice) consentendo così alla scarica di attraversarlo senza ulteriori danni a parte le ustioni alle mani. A dare l'allarme è stato l'altro adolescente che ha notato la scintilla e un rumore simile a uno scoppio senza più vedere il compagno che era stato scaraventato a terra. Trasferito in ospedale il tredicenne non corre pericolo di vita. (ANSA).