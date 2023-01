Pil: Ires, Firenze +3,7% 2022, rischio recessione nel 2023

(ANSA) - SCANDICCI (FIRENZE), 04 GEN - Nel 2022 il Pil dell'area fiorentina è cresciuto del 3,7%, dato migliore della media toscana (+3,2%) ma in rallentamento rispetto al 2021 (+5,7%), "e per il 2023 ci aspettiamo, a parità di condizioni, una sostanziale stagnazione, con rischio recessione". Lo ha affermato Gianfranco Francese, presidente di Ires Toscana, intervenendo al congresso della Cgil di Firenze oggi a Scandicci. "L'inflazione elevata, giunta a oltre l'11%, pesa sia sulla chiusura d'anno che sui primi mesi di quello nuovo", ha detto. Dal lato offerta, ha spiegato Francese, la variazione positiva del valore aggiunto nel 2022 è stata alimentata dal comparto costruzioni (+10,4%) insieme ad una discreta performance dei servizi (+3,8%) e ad una sostanziale tenuta dell'industria in senso stretto (+2,3%).

"Sul versante domanda aggregata - ha sottolineato - troviamo un discreto apporto dei consumi (+5,6% a valori costanti) insieme agli investimenti (+7,2% il dato regionale) nonostante la componente estera appaia in netto rallentamento, a valori costanti, ovvero al netto dei prezzi, sia in termini di apporto delle esportazioni che, soprattutto, con riferimento al contributo dell'export netto".

La ripresa di vivacità del mercato del lavoro, secondo i dati Ires, ha visto nel 2022 un buon recupero per gli occupati residenti (+6,1%), parallelamente al calo dei disoccupati (-8,6%). (ANSA).