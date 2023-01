Investito da mezzo per raccolta carta, 75enne muore a Prato

(ANSA) - PRATO, 03 GEN - Un uomo di 75 anni è morto dopo un incidente avvenuto intorno alle 9.10 di stamane a Prato, in via Busento, alla prima periferia della città. Da una prima ricostruzione sembra che l'uomo stesse attraversando la strada, una via molto stretta, quando sarebbe stato investito da un camioncino che stava effettuando la raccolta della carta.

Nonostante i tentativi di rianimazione del personale del 118 intervenuto sul posto per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Sul luogo dell'incidente è intervenuta la polizia municipale: il conducente del camioncino è stato condotto al comando provinciale di piazza Macelli per essere ascoltato mentre il veicolo è stato sequestrato. (ANSA).