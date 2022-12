Maltempo: Fs, linea Siena-Grosseto viene riattivata il 12 dicembre

(ANSA) - FIRENZE, 11 DIC - Riprende domani, lunedì 12 dicembre, la circolazione ferroviaria tra Siena e Grosseto. Lo rende noto il gruppo Fs riguardo al servizio di treni che è stato interrotto il 6 dicembre a causa dell'ondata di maltempo che aveva coinvolto un tratto di sette chilometri di rotaia fra Monte Antico e Buonconvento coperti da fango e detriti portati dal maltempo.

Durante i giorni dell'interruzione sono intervenuti lungo la linea 20 tecnici con tre escavatori, dumper e due carrelli di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e le ditte appaltatrici. Grazie al notevole sforzo organizzativo sono stati rimossi, nel minor tempo possibile, tutto il materiale terroso e i detriti portati dalle piogge sul binario. Inoltre sono stati messi in sicurezza tutti gli otto punti in prossimità della sede ferroviaria da dove erano arrivati terra e detriti.

Per consentire il consolidamento dell'infrastruttura, spiegano ancora le Fs, è necessario istituire un rallentamento a 30 chilometri orari per 300 metri tra le località di Buonconvento e Monte Antico. Ciò comporterà un lieve allungamento dei tempi di percorrenza. (ANSA).