A Firenze mostra immersiva dedicata a Bansky

(ANSA) - FIRENZE, 29 OTT - Una mostra immersiva dedicata all'arte di Bansky. E' l'esposizione che dal 26 novembre sarà ospitata nella Chiesa di Santo Stefano al Ponte a Firenze, la 'Cattedrale dell'immagine', che attualmente e fino al 6 novembre ospita la mostra immersiva dedicata a Leonardo da Vinci; finora oltre 50.000 i visitatori.

L'esposizione su Bansky, presentata dagli organizzatori "come la prima digitale immersiva non autorizzata dedicata al sovversivo e satirico writer britannico", attraverso "un mix di immagini, suoni e musiche, capaci di evocare immediatamente la cultura underground di Bristol" vuole far "comprendere la protesta che negli anni ha mosso Banksy dando vita alla sua arte". L'allestimento del progetto espositivo, realizzato da Crossmedia Group, trasporterà "il visitatore all'interno delle stazioni delle metropolitane, nei vicoli ricoperti da graffiti dell'Inghilterra degli anni 90'". (ANSA).