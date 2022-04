Rapina in strada a Prato, presi migliaia di euro in contanti

(ANSA) - PRATO, 13 APR - Rapina in strada con migliaia di euro in contanti depredati a un orientale martedì sera a Prato, in via Pistoiese al centro del rione dove si concentra la comunità immigrata cinese. Tre uomini hanno bloccato e malmenato un passante cui hanno portato via il borsello con molti soldi.

L'arrivo tempestivo dei carabinieri ed i primi accertamenti condotti nell'immediatezza hanno consentito di identificare uno dei tre rapinatori ma purtroppo non colui che deteneva la refurtiva. E' stato comunque trovato e denunciato per rapina aggravata un nigeriano di 27 anni, senza fissa dimora, pregiudicato. Non è stato arrestato, spiega l'Arma, perché era trascorsa la flagranza di reato. Le indagini dei carabinieri proseguono, gli investigatori confidano di identificare nelle prossime ore anche i complici. (ANSA).