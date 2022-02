Tenta entrare musei Firenze con pistola, arrestato turista

(ANSA) - FIRENZE, 15 FEB - Un turista francese di 46 anni residente a Marsiglia, di professione netturbino, è stato arrestato questa mattina intorno alle 11 dai carabinieri per aver cercato di entrare nei musei di Palazzo Pitti a Firenze con una pistola calibro 6,35 di fabbricazione tedesca, che teneva in una fondina. L'arma, dotata di caricatore con sei colpi, è stata scoperta durante i controlli al metal detector a cui sono sottoposti tutti i visitatori. L'uomo aveva anche un coltello a serramanico all'interno di uno zaino. Il turista, incensurato, avrebbe spiegato ai militari di avere al seguito la pistola per difesa personale, abitudine che avrebbe anche in patria, pur senza aver mai conseguito le necessarie autorizzazioni. (ANSA).