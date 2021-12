Mostre, 30 opere su riciclo e sostenibilità per 'Second life'

(ANSA) - FIRENZE, 23 DIC - Si intitola "Second life: tutto torna", la mostra che presenta le opere vincitrici del concorso 'Arte, bellezza e sostenibilità ambientale' lanciato nei mesi scorsi da Alia servizi ambientali sul tema del riuso e riciclo dei rifiuti, inaugurata oggi nel Foyer del Teatro del Maggio Fiorentino a Firenze. In esposizione 30 opere fino al 23 gennaio.

La call era rivolta a giovani artiste e artisti sotto i 29 anni, spiega una nota, e sono circa 100 coloro che si sono misurati sul tema del bando, utilizzando qualsiasi strumento espressivo, dalla pittura al video, dalla scultura all'installazione, al ricamo, impegnando elementi tra i più disparati come tessuti, vetro, cemento, ma anche sapone di Marsiglia, e piante. Una prima giuria di tecnici ha selezionato i trenta finalisti e un'altra giuria i tre vincitori, indicando anche tre menzioni speciali. I primi tre vincitori sono: Mariarita Ferronetti, classe 2000, con l'opera No one should die for fashion, realizzata con la pratica del ricamo, lancia un grido d'allarme sull'impatto del fast fashion. Miriana Di Martino con il progetto video Sub Respiro focalizza l'attenzione sull'impatto degli imballaggi nell'ambiente. Alice Bertolasi ha proposto un'installazione dal titolo 'Tensioni attive', realizzata attraverso reazioni chimiche. "Le 30 opere, esposte in questa mostra itinerante invitano tutti noi a riflettere sull'importanza dei nostri gesti quotidiani per il rispetto dell'ambiente e per dare una seconda vita alla materia, osservando la regola delle 4R: riduzione, riutilizzo, riciclo, recupero - commenta Giuseppe Meduri, direttore relazioni esterne di Alia servizi -. La sostenibilità è uno dei valori di massima attenzione del nostro tempo e per la mission di Alia". (ANSA).