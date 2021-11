Casa: Firenze; da 16/11 è online avviso per sostegno affitto

(ANSA) - FIRENZE, 13 NOV - Tre milioni di euro destinati a chi ha bisogno di un sostegno per pagare l'affitto a Firenze.

Sarà infatti pubblicato martedì sulla rete civica del Comune l'avviso per il contributo ad integrazione del canone di locazione per l'anno 2021, misura che punta ad aiutare le famiglie e le persone in difficoltà con il pagamento dell'affitto. Dal 16 novembre prossimo, a partire dalle ore 14 (e fino al 16 dicembre), sarà possibile presentare la domanda, che potrà essere fatta esclusivamente on-line. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata in forma anonima entro il 31 dicembre. Il contributo affitto, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, è erogato nei limiti delle dotazioni finanziarie annue e potrà essere di 3.100 euro per i nuclei familiari con valore Isee non superiore a 13.405 euro e di 2.325 euro per chi invece supera questa soglia. Tra i requisiti per presentare la domanda avere la residenza anagrafica a Firenze, nell'immobile per la locazione del quale si richiede il contributo; avere la titolarità di un contratto di locazione a uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui è fissata la residenza e avere un'Isee 2021 non superiore a 16.500 euro che aumenta fino a 35.000 euro per i nuclei che hanno subito una riduzione del reddito familiare superiore al 25%, in ragione dell'emergenza Covid-19. È necessario anche non avere diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare. L'assessore comunale alla Casa, Benedetta Albanese, ha ricordato che il Comune "per il 2020 abbiamo erogato il contributo a 1.347 nuclei familiari per un importo di 2.691.000 euro". (ANSA).