Altri tre open day per 1/a e 3/a dose vaccini Covid

(ANSA) - FIRENZE, 12 NOV - Tornano a Firenze gli open day per vaccinarsi. È l'iniziativa 'Vaccino dì', lanciata da Ordine dei medici di Firenze, Federazione regionale Misericordie della Toscana e Coordinamento Misericordie area fiorentina e sostenuta da Regione Toscana e Usl Toscana Centro. L'iniziativa permetterà di poter svolgere sia la prima dose ma anche la terza dose per chi ne ha già diritto. Il 'Vaccino dì' continuerà il 16 novembre in piazza dell'Isolotto a Firenze, per poi proseguire il 23 novembre in via Caduti di Montelungo, a Borgo San Lorenzo e concludersi il 30 novembre in piazza Dalmazia a Firenze. Per tutti gli appuntamenti l'orario è 10-15.

"Vaccinarsi è l'unica opzione possibile per poter tornare alla normalità - commenta il presidente dell'Ordine dei medici di Firenze Pietro Dattolo -. In questi giorni diamo anche la possibilità, per chi ne ha diritto, di fare la terza dose, che è essenziale in modo da ampliare la copertura e sconfiggere definitivamente il Covid". "Prosegue con piacere - sottolinea il presidente del Coordinamento Misericordie area fiorentina Andrea Ceccherini - la collaborazione tra il Coordinamento Misericordie Area Fiorentina e l'Ordine dei Medici di Firenze, al fine di dare un concreto contributo affinché il vaccino arrivi a tutti, anche a coloro che sono impossibilitati a prenotarlo tramite portale. Le Misericordie sono in prima linea nel promuovere la vaccinazione a tutti i cittadini". (ANSA).