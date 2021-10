Expo Dubai: raccolti 1,1 mln per Maggio Fiorentino

(ANSA) - DUBAI, 10 OTT - L'appello di Alexander Pereira, sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentino ha avuto successo e sono stati già raccolti 1,1 mln di euro (ne servono 2) per la costruzione del nuovo auditorium del teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Dopo Marco Bizzarri, presidente e ceo di Gucci, che ha promesso mezzo milione di dollari, arriva un'altra donazione importante. Si tratta di quella di Stefano Aversa, Chairman della Fondazione Andrea Bocelli, che dona a titolo personale 100 mila dollari, sottolineando così la vicinanza sua e della fondazione che guida alla bellezza di questa arte.

"L'ho fatto perché Firenze mi ha dato tutto quello che sono oggi. Ho costruito la mia fortuna all'estero, negli ultimi 36 anni. Questa donazione è per gratitudine verso la mia città" ha detto Aversa all'Ansa. La donazione di Aversa si unisce a quella degli scorsi giorni di 500 mila dollari di una donna che non ha voluto rivelare la sua identità, e a quelle di altri privati, sebbene di entità minore, superando così la quota di un miliardo e centomila dollari. Il concerto questa sera ad Expo Dubai di Zubi Mehta, direttore dell'Orchestra sinfonica del Maggio Musicale Fiorentino, sarà anche un grazie alle tante offerte giunte in seguito all'appello del suo sovrintendente Alexander Pereira. (ANSA).