Vaccini: Toscana, prenotabili 192.000 nuove dosi dal 29/7

(ANSA) - FIRENZE, 28 LUG - Dalle ore 12 di domani, giovedì 29 luglio, saranno prenotabili sul portale online regionale della Toscana 192mila nuove dosi di vaccino anti Covid: 32mila di Pfizer e Moderna (per appuntamenti dal 31 luglio all'8 agosto) e 160mila di Moderna (per sedute vaccinali dal 9 agosto a settembre). Questo, spiega la Regione, consentirà di prenotare, di anticipare la prenotazione e di usufruire del 'last minute' per la somministrazione della prima dose di vaccino. Inoltre, è di ieri, 27 luglio, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'ultima determinazione di Aifa (l'Agenzia italiana del farmaco), che estende l'utilizzo del vaccino Moderna nei minori di età pari o superiore ai 12 anni. Tra le novità annunciate e oggi confermate, da domani, giovedì 29 luglio, gli over 60 (persone tra i 60 ai 79 anni) che non si sono ancora vaccinati con la prima dose, potranno recarsi, senza dover prenotare l'appuntamento, in tutti gli hub della regione, dove saranno messe a loro disposizione dosi del siero Janssen della Johnson & Johnson. Opportunità, questa, che va ad aggiungersi, ricorda la Regione "a quelle già esistenti come prenotarsi sul portale online regionale oppure rivolgersi alla farmacia di riferimento o al proprio medico di medicina generale". (ANSA).