Covid: in Toscana 2/o giorno consecutivo senza nuovi decessi

(ANSA) - FIRENZE, 18 LUG - In Toscana sono 245.976 i casi di positività al Coronavirus, 243 in più rispetto a ieri, pari allo 0,1% in più. L'età media dei 243 nuovi positivi odierni è di 28 anni circa: il 38% ha meno di 20 anni, il 41% tra 20 e 39 anni, il 16% tra 40 e 59 anni, il 3% tra 60 e 79 anni, il 2% ha 80 anni o più. Eseguiti 5.879 tamponi molecolari e 4.311 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,4% è risultato positivo. Oggi, per il secondo giorno di fila, non si registrano nuovi decessi: il dato complessivo rimane quindi di 6.898. I ricoverati sono 82 (2 in più rispetto a ieri), di cui 16 in terapia intensiva (1 in meno). Questi i dati diffusi dalla Regione Toscana.

Le persone complessivamente guarite sono 237.022 (33 in più rispetto a ieri, più 0,01%). Gli attualmente positivi sono oggi 2.056, +11,4% rispetto a ieri. Complessivamente, 1.974 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (208 in più rispetto a ieri, più 11,8%).Rispetto alle singole province Firenze registra 81 casi in più rispetto a ieri, Prato 30, Pistoia 18, Massa 8, Lucca 35, Pisa 14, Livorno 6, Arezzo 15, Siena 20 e Grosseto 16. (ANSA).