Aste, vaso imperiale Qing aggiudicato a 1,7 milioni di euro

(ANSA) - FIRENZE, 16 GIU - Eccezionale risultato d'asta presso Casa Pandolfini di Firenze dove un Vaso imperiale cinese della dinastia Qing con marchio e del periodo Qianlong (1736-1795) è stato aggiudicato per la cifra di 1.715.500 euro a un collezionista straniero collegato telefonicamente che, con rilanci ponderati, l'ha conteso lungamente ad altri compratori stranieri in sala.

Il vaso, in porcellana 'famiglia Rosa', realizzato con la tecnica Doucai, ha forma a balaustro con due anse in forma di drago Kui ai lati del collo elegante e affusolato, decorato con simboli di buon auspicio. Il corpo ovoidale è dipinto con la scena dei "cento ragazzi" che celebrano la festa di primavera tra montagne e nuvole. La scena è dipinta con una tale perizia tecnica da immaginarla a tre dimensioni con tutti i personaggi che si animano. Il tema dei "cento ragazzi" era molto popolare durante la dinastia Qing, poiché rappresentava il desiderio di avere molti figli per continuare le proprie radici e garantire prosperità e stabilità. La vendita di arte orientale ha fatto segnare un ottimo risultato complessivo che ha sfiorato i 3.200.000 euro di incasso totale con un incremento del 307% del monte stime. Tra gli altri lotti i 337.000 euro battuti per il Grande piatto della Dinastia Qing con marchio e del periodo Yongzheng (1722-1735), decorato con un delicato tema di fiori e rami fioriti nei toni della famiglia rosa. (ANSA).