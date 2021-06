ANSA-IL-PUNTO/COVID; in Toscana v-day a base Usa Camp Darby

(ANSA) - FIRENZE, 04 GIU - V-day anche nella base Usa di Camp Darby (Pisa) oggi in Toscana. "Con la giornata di oggi concludiamo le vaccinazioni per 137 dipendenti italiani della base che avevano aderito a questa campagna straordinaria e raggiungiamo, complessivamente tra personale americano e italiano, una quota di circa il 75% di vaccinati", ha spiegato il comandante della base Roberto Chartier. Ad operare personale dell'Asl Toscana nord ovest, grazie alla partnership con gli Usa e una specifica autorizzazione della Regione, che si è recato all'interno della struttura militare per le somministrazioni. Si tratta di vaccini J&J, donati dal Governo statunitense all'Italia e che alla fine, contando il personale impiegato anche in altre basi del territorio nazionale, raggiungeranno migliaia di italiani. Sono circa 530 i dipendenti italiani che lavorano a Camp Darby, molti dei quali già vaccinati seguendo l'iter tradizionale attraverso la prenotazione presso il portale regionale.

Intanto, sull'andamento della pandemia, si registrano altri 133 casi e 5 decessi. I ricoverati sono 445, 24 in meno rispetto a ieri di cui 101 in terapia intensiva (2 in più). (ANSA).