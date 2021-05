Incendio ed esplosione in una casa, un morto

I vigili del fuoco del comando di Firenze stanno intervenendo in a Greve in Chianti, in località Borgo di Dudda, per l'incendio e l'esplosione di una abitazione che ha causato il crollo della casa stessa.

Una delle due persone date per disperse dai vigili del fuoco è stata trovata morta. E' un 59enne, residente a Prato. I vigili del fuoco stanno continuando a scavare nelle macerie alla ricerca della compagna, anche lei 59enne. Secondo quanto emerso, la coppia aveva acquistato da poco la casa, dove intendeva passare del tempo dopo il pensionamento. Sul posto è arrivato anche il sindaco di Greve in Chianti Paolo Sottani.