Covid:da altre regioni in 2/e case,Toscana 'impone' medico

(ANSA) - FIRENZE, 23 GEN - Il governatore Eugenio Giani ha firmato l'ordinanza che prevede che chi viene da altre regioni per stare in seconde case che ha in Toscana deve avere sul territorio il medico di famiglia. E' stato lo stesso Giani ad annunciare su Fb la firma dell'ordinanza che ricalca un provvedimento analogo già adottato a novembre e che era stato disposto anche dal suo predecessore Enrico Rossi nel primo lockdown. (ANSA).