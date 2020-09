Regionali: Toscana; 14,67% affluenza alle 12

Alle ore 12 in Toscana ha votato il 14,67% degli aventi diritto, 438.166 elettori su 2.987.747. E' il dato di tutte le sezioni delle 10 province aggiornato alle 13:40 dall'Ufficio elettorale regionale sul sito della Regione Toscana.

L'affluenza alle 12 negli 8 comuni toscani chiamati a rinnovare sindaco e consigli comunali - Arezzo, Viareggio, Coreglia Alteminelli e Sillano Giuncugnano in provincia di Lucca, Villafranca Lunigiana (Massa Carrara), Cascina e Orciano Pisano (Pisa), e Uzzano (Pistoia) - è stata pari a 14,68%, dato pubblicato sul sito del Viminale.

In Toscana si vota anche per il ballottaggio per il sindaco di Follonica (Grosseto): votanti parziali alle 12, come rende

noto il Comune, 15,13%.