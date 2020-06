Incidente per Zanardi, è molto grave

(ANSA) - SIENA, 19 GIU - Alex Zanardi sarebbe in condizioni molto gravi dopo un incidente stradale in cui è rimasto coinvolto mentre in handbike stava partecipando, in provincia di Siena, a una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore, che vede tra i partecipanti atleti paralimpici. Da quanto appreso il pilota avrebbe riportato un politrauma. E' stato trasferito in codice 3 all'ospedale Le Scotte di Siena dove è da poco arrivato con l'elisoccorso.

L'incidente è avvenuto lungo la statale 146 nel comune di Pienza. Da quanto appreso è coinvolto un mezzo pesante. (ANSA).