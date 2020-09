Referendum: Comitato No, aderisce a manifestazione 12/9

(ANSA) - ROMA, 02 SET - Il Comitato nazionale per il No al taglio del Parlamento aderisce alla manifestazione nazionale per il No nel referendum costituzionale promossa dal movimento 6000 Sardine, Nostra-Comitato giovanile per il No al referendum e Volt Italia. Lo annuncia un comunicato.

"La manifestazione annunciata durante la conferenza stampa tenutasi il 1 settembre a Roma presso la Camera dei Deputati - si legge nel comunicato - si svolgerà, compatibilmente con l'evoluzione della pandemia e in ottemperanza alle norme sul distanziamento interpersonale, sabato 12 Settembre a Roma in Piazza Santi Apostoli dalle ore 17.00".

"Il Comitato valuta in modo estremamente positivo l'impegno nella campagna referendaria di queste importanti componenti del mondo giovanile il cui contributo alla difesa della Costituzione e della libera rappresentanza politica in un sistema democratico parlamentare quale è il nostro, è decisivo per dimostrare l'attualità del messaggio e dei contenuti che dai padri costituenti, attraverso tante battaglie per la difesa della democrazia, sono giunti fino a noi e continuano a vivere nelle giovani generazioni contro ogni forma di antipolitica e ogni disegno di stravolgimento istituzionale. Per queste ragioni il Comitato invita alla massima partecipazione a questa importante iniziativa", conclude il comunicato. (ANSA).