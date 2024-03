Sanno solo vincere, ora vogliono contare di più

Indossano la maglia azzurra , rappresentano l'Italia nel mondo e vincono, vincono, a volte perdono e si rialzano più forti di prima. Si allenano, hanno grinta e talento, sono amate dai tifosi e sono giovani. Ma le medaglie, i trofei, l'arrivo degli sponsor e del professionismo (solo per poche discipline) non bastano. Chiedono pari diritti, chiedono di non essere più figlie di un dio minore, chiedono più spazio a livello soprattutto dirigenziale e intanto corrono, saltano, sciano, nuotano, segnano, alzano le braccia al cielo e fanno sognare imprese sempre più grandi e difficili contro colleghe americane, britanniche, tedesche, francesi, olandesi e via così che guadagno di più e hanno più occasioni per iniziare e poi vivere di sport. In questo Magazine Speciale 8 Marzo, spazio alle azzurre della nazionale di calcio, Elena Linar i, del ciclismo, Gaia Tormena , del rugby, Francesca Granzotto e della boxe, Sirine Charaabi. Insieme a loro. le voci e l'impegno di Soroptimist International Italia , della presidente di Assist, Luisa Rizzitelli e l'analisi (SFOGLIA) sul rapporto oggi tra donne sport e media di Monia Azzalini ,

Per questo l'Unesco, in occasione della Giornata Giornata internazionale della donna, organizza l'8 marzo 2024 un incontro nella sede di Parigi dal titolo "Segnare un gol per le donne" per promuovere l'uguaglianza di genere nel calcio e attraverso il calcio. La discussione vuole guidare la progettazione di strategie preventive, regolamenti, iniziative e sanzioni contro la discriminazione delle donne nel calcio . Secondo l'Unesco infatti per affrontare queste disuguaglianze strutturali, sono necessari sforzi concertati per sfidare i pregiudizi profondamente radicati, promuovere l'inclusività e attuare politiche attente alla dimensione di genere che garantiscano un trattamento equo e pari opportunità per tutti i partecipanti, indipendentemente dal genere. Ed è dal calcio, considerato lo sport più popolare al mondo, con miliardi di tifosi e partecipanti in ogni continente, che bisogna partire per abbattere le disuguaglianze di genere anche perché come sostiene la Fifa. il calcio femminile oggi rappresenta "la più grande opportunità di crescita".

Le donne nel calcio soffrono disuguagliane strutturali e discriminazioni, eppure nel 2023 nel mondo sono 16,6 milioni le ragazze impegnate nel calcio organizzato, con un aumento del 24% rispetto al 2019. Il numero totale di squadre di calcio femminile ha raggiunto le 55.622, la maggior parte delle quali (59%) si trova in Europa. Nonostante questa crescita, sottolineano i dati dell'Unesco, la rappresentanza delle donne tra gli allenatori e gli arbitri rimane bassa, con solo il 5% circa dei tecnici e il 9% dei direttori di gara che sono donne. Le disuguaglianze strutturali si manifestano in disparità di accesso alle risorse, alle opportunità e al riconoscimento per le donne nel calcio, perpetuando un ciclo di discriminazione di genere. Inoltre, le norme sociali e gli stereotipi culturali contribuiscono alla sottorappresentazione e alla sottovalutazione delle donne nel calcio, rafforzando le disparità di genere a tutti i livelli dello sport.

Alfonsina Strada, un francobollo la ricorderà per sempre

Alfonsa Rosa Maria Morini, nota a tutti con il nome da coniugata Alfonsina Strada, è stata ciclista professionista dal 1907 al 1936. Nata il 16 marzo 1891 a Castelfranco Emilia, seconda di dieci figli, Alfonsina, nonostante le grandi difficoltà economiche e sociali, fin da bambina si dimostrò molto intraprendente e vivace. La grande passione per la bicicletta la spinse, a dieci anni, ad imparare a pedalare con la bici del padre e a 14 anni a partecipare, di nascosto, alle prime gare nelle province fra Bologna e Reggio Emilia. Nel 1907, sedicenne, andò a Torino e lì cominciò a gareggiare con una certa continuità, guadagnandosi il titolo di “miglior ciclista italiana”. Sempre a Torino conobbe Carlo Messori che convinse Alfonsina ad accompagnarlo al Grand Prix di Pietroburgo nel 1909. Da qui l’inizio di una brillante carriera che, dopo il record mondiale di velocità femminile raggiunto nel 1911, ebbe proprio nella partecipazione al Giro d’Italia del 1924 il momento più fulgido. Alfonsina partecipò come unica donna fra i 90 partecipanti e prima donna in assoluto a competere in gare maschili, arrivando al traguardo, dopo 3613 km, fra i 30 concorrenti rimasti in gara. La Corsa rosa partì da Milano il 10 maggio 1924 e si concluse il primo giugno sempre nel capoluogo lombardo. Alfonsin prese il via con il numero 72. Solo in due tappe arrivò ultima; nella quart'ultima finì fuori tempo massimo ma fu autorizzata a proseguire senza numero e tra gli applausi riuscì a chiudere la corsa a tappe. Alfonsina morì il 13 settembre 1959 a Milano all'età di 68 anni.

Alfonsina Strada, emissione francobollo

Proprio in occasione dell'8 Marzo 2024, il progetto “Donne e Sport" di Soroptimist Internazional Italia entra nel vivo con l’emissione da parte di Poste Italiane, su richiesta della Soroptimist, in un francobollo commemorativo dedicato ad Alfonsina. La cerimonia di "annullo filatelico" presso la Camera di Commercio di Cremona sancisce la nascita di un francobollo e lo storicizza. "Un'azione - spiega Soroptimist che trae spunto dal Centenario che cade proprio nel 2024 della 12esima edizione del Giro, in cui prese parte Alfonsina Strada. La corsa rosa partì da Milano il 10 maggio 1924 e si concluse il primo giugno sempre nel capoluogo lombardo. Alfonsina partecipò come unica donna fra i 90 partecipanti e prima donna in assoluto a competere in gare maschili, arrivando al traguardo, dopo 3613 km, fra i 30 concorrenti rimasti in gara. Prese il via con il numero 72. Solo in due tappe arrivò ultima; nella quart'ultima finì fuori tempo massimo ma fu autorizzata a proseguire senza numero e tra gli applausi riuscì a chiudere la corsa a tappe "La ricorrenza del 2024 - sottolinea Soroptimist - rappresenta un’opportunità per celebrare il valore di un’atleta italiana, esempio di libertà, di determinazione e di impegno, vero e proprio simbolo di emancipazione femminile e pioniera della parificazione tra sport maschile e femminile. Una donna che ha combattuto il pregiudizio in sella al suo mezzo preferito: la bicicletta".

"La bicicletta come strumento per superare la discriminazione tra i sessi - afferma Piercarlo Bertolotti, presidente della Federazione italiana ambiente e biclcletta (Fiab) di Cremona che ha collaborato con Soroptimist all'iniziativa del francobollo per Alfonsina -. La bicicletta, considerata strumento del demonio se inforcata da gambe femminili, si trasformò ben presto in simbolo di libertà, di emancipazione, garantendo la possibilità di muoversi al di fuori dei confini della propria dimora e lontano dal severo controllo degli sguardi altrui. L'esempio di Alfonsina, in tutto il mondo, ha spronato ragazze e donne a seguire le sue orme, senza paure, per realizzare i propri sogni anche quando non sono adatti ad una donna".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA