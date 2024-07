Salviamo il gabbiano corso, icona e sentinella del Mediterraneo

Un’icona del mar Mediterraneo, sentinella della qualità ambientale. È il gabbiano corso , cugino del più esuberante gabbiano reale. Questa estate 2024 questa specie protetta sta vivendo un insolito per lui momento di popolarità: uno, adulto, è stato ferito nel golfo di Napoli da alcuni giovani bulli che, annoiati in vacanza, hanno viralizzato i social media con un video della loro bravata: dalle immagini si vede che prima hanno attirato gli uccelli con del cibo e poi si sono tuffati violentemente su di loro. Ma sempre nel golfo di Napoli, nei pressi della riserva naturale dell’isolotto di Vivara, tra Procida e Ischi a, un giovane ‘corsino’ (così è stato ribattezzato) è stato salvato e poi curato grazie a una staffetta di volontari e istituzioni. Ma chi è il gabbiano corso? Dove vive? Perché è protetto e considerato una specie a rischio? In Puglia, nell’Area marina protetta (Amp) Porto Cesareo come in Campania, nell’Amp Regno di Nettuno , questo volatile timido e introverso, è al centro di diversi progetti di tutela e di valorizzazione e questo approfondimento Magazine lo racconta.

Come si evince dagli spostamenti sia su scala Mediterranea che solo Italiana, questa specie è molto vagile, gli individui possono superare i 20 anni di età, possono cambiare repentinamente il sito di nidificazione, in conseguenza ad un disturbo o alla mancanza dei requisiti trofici o ad altri fattori. Per cui ad esempio un gabbiano corso può nidificare dapprima in Sardegna, poi in Campiana e dopo in Puglia, questo vagabondare da siti forse non più idonei a siti probabilmente idonei, offre la possibilità di studiare cosa sta cambiando nelle “case abbandonate da questo ittiofago obbligato” e scoprire cosa sta cambiando sulle nostre isole, lungo la costa e nel nostro mare.

In Italia è riportata una popolazione di circa 1000 coppie di gabbiano corso ma frammentata in numerose piccole colonie riproduttive, questo fa assumere al nostro paese un elevato valore conservazionistico in quanto gli eventi di disturbo sulle singole colonie si ripercuotono sulla maggioranza della popolazione nidificante qui da noi. In Italia fino a 15 anni fa circa l’80% della popolazione nidificava lungo le coste incontaminate e le isole della Sardegna e dell’Arcipelago Toscano, nell’ultimo periodo si sta verificando uno spostamento verso Campania, Puglia e Sicilia che oggi ospitano cica la metà della popolazione italiana.

I nemici del gabbiano corso: idrocarburi, la plastica e il bycatch

Le alterazioni ambientali ed il disturbo possono avere gravi conseguenze anche nelle aree in cui i gabbiani pescano, dalle più gravi come la dispersione di idrocarburi in un’area chiave e quelle più subdole come gli effetti a cascata indotti dall’emergenza climatica. Il bycatch, di cui sono vittima ogni anno in Europa circa 200.000 uccelli marini, gabbiani compresi. Vittima di ami e reti utilizzate per catturare altro, ma non per questo meno letali. Inoltre, nelle aree in cui si pratica una pesca di frodo o comunque non sostenibile, la conseguente riduzione delle risorse ittiche possono influire sulla disponibilità di cibo e quindi sulla sopravvivenza dei giovani nati. Effetto negativo con altre specie, come ad esempio con il gabbiano reale, con cui ci può essere un certo grado di competizione per i siti di riproduzione, anche perché il reale si riproduce prima saturando in alcune aree i luoghi disponibili. Anche ratti e gatti possono avere un impatto predando uova o pulcini soprattutto nelle colonie lungo la costa, più protette da questa minaccia le nidificazioni sugli isolotti deserti.

Anche le malattie possono rappresentare una grave minaccia. In particolare il virus dell'influenza aviaria che portato di recente alla morte molti uccelli marini in Gran Bretagna con decine di migliaia di individui morti presso i siti di nidificazione. Tale malattia potenzialmente potrebbe essere una minaccia anche per il nostro gabbiano corso. L'inquinamento in senso generale, dall’ingestione di plastica e sostanze tossiche provenienti da cibo contaminato e metalli pesanti che bio-magnificano nella piramide alimentare marina, nella quale di gabbiano corsi e molti altri uccelli marini si pongono al vertice.

