Donne ultrà, in curva a tifare e sfatare il tabù

Le curve degli stadi di calcio sono un ambiente maschilista, magari non sempre in maniera marcata come una volta, ma lo sono. In alcuni casi l’imposizione del predominio maschile è subdolo al punto che in pochi riescono a cogliere i margini per denunciare il messaggio sessista e discriminatorio. Un esempio? Il cosidetto "lanciacori" che mentre esprime tutta la sua virilità a petto nudo sulla balaustra, incita tutti usando a volte la frase «anche voi donne siete capaci di battere le mani». Fatto sta che da Nord a Sud, le assidue frequentatrici degli spalti sono sempre più numerose e non è difficile oggi trovare diverse eccezioni di gruppi in cui le donne hanno assunto posizioni apicali dimostrando di non essere la parte debole del mondo, anche allo stadio.

Le donne in curva, sfatiamo qualche mito "patriarcale"

La presenza femminile negli stadi, aumentata progressivamente dagli anni Novanta a oggi, indurrebbe a pensare che l’interesse delle donne nei confronti del calcio abbia aiutato a tracciare la strada della parità in un ambiente marcatamente maschile e maschilista. Questa si rivela una lettura semplicistica e superficiale non appena si fa ricorso alle fonti storiografiche – poche in quanto il tifo femminile in Italia è stato per diverso tempo ignorato dagli storici dello sport pur trattandosi di un fenomeno sociologico di lunga durata – che riportano di una difficile accettazione della donna come seria appassionata del pallone". Chi parla è Rosita Mercatante, una giornalista e che ha fatto del tifo femminile nel mondo del calcio un suo focus professionale.

Quando nasce la figura della tifosa di calcio? "Il 1974 è un anno importante - spiega Mercatante - su dodici milioni di italiani che avevano assistito almeno a una partita, due milioni erano donne, per lo più giovanissime. Negli anni Ottanta – decennio in cui prende piede in Italia il movimento ultras – il fenomeno del tifo calcistico femminile viene finalmente del tutto accettato sia nelle curve dalle tifoserie maschili sia a livello mediatico da giornali, tv (che inseriscono nel palinsesto non solo trasmissione tecniche ma di intrattenimento buono per tutti i palati) e fanzine che incominciarono a raccontarlo, più o meno con l’attenzione che avrebbe meritato un’indagine seria sulla passione delle italiane per il calcio, sempre più riconosciuto come sport nazionale e quindi anche delle donne. A questo punto la disamina sul fenomeno del tifo calcistico femminile deve necessariamente centrare due aspetti.

Le tifose da stadio in quale contesto hanno cercato di ottenere affermazione e spazio d’espressione in maniera autonoma? E sono riuscite nell’intento? "Il fatto che la donna sia stata chiamata a partecipare, almeno formalmente, alle questioni del pallone da una posizione paritaria - sottolinea Mercatante - non è dipeso esclusivamente da una sua emancipazione o presa di coscienza. Il varco si è aperto grazie alla grande “calcistizzazione” degli anni Ottanta, decennio in cui è avvenuto quel salto di paradigma che ha determinato il modo consumistico (da tifosi a spettatori che alimentano il circuito pubblicitario) e trasversale di concepire il tifo calcistico ma i pregiudizi sessisti nei confronti della donna calcista rimangono ancora forti. Quindi dimostrare di capire la regola del fuorigioco è servito a ben poco, a partire dal fatto che non ha permesso alle donne di guadagnare posizioni e adeguati riconoscimenti nel mondo del lavoro, anche sportivo, che continua a precludere loro i piani alti".

"Quando si parla di tifose da stadio bisogna fare un distinguo - rileva Mercatante .- che tiene conto della classificazione fatta in base al loro posizionamento geografico sulle gradinate. In tribuna vip siede la “donna del calciatore”, nella tribuna popolare ci sono le famiglie al completo e le spettatrici più attempate. Un discorso a parte meritano le “tifose da curva”, quelle che sono entrate a contatto con la piccola comunità omnicomprensiva che si regge sulle poche regole definite dalla mentalità ultras ossia fedeltà al gruppo, passione, lealtà nello scontro fisico, coraggio, astuzia, coerenza, carisma. È entrando a contatto con la zona calda del tifo organizzato che la donna può mettersi in gioco e conquistare un proprio spazio. Come? Deve dimostrare impegno e “militanza” prima di ottenere la giusta considerazione da parte dei “capi”, composta per la maggior parte da uomini. Ecco che se in un primo momento le ultrà hanno iniziato a prendere parte alla vita della curva da una posizione subordinata, impossibilitate a raggiungere posti di comando dal momento che la selezione avviene esclusivamente su basi fisiche in un’organizzazione fortemente androcentrica, a un certo punto facendo proprio lo spirito aggregativo, hanno iniziato ad auto-organizzarsi creando gruppi e club propri. Come dichiarato da una delle First Ladies, nucleo femminile juventino nato nel 1990: "Eravamo solo tifose, avevamo sentito questo bisogno di aggregazione proprio perché era così difficile entrare da sole, da protagoniste, da tifose in questo ambiente prettamente maschile".

