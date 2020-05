Carfagna, Bonafede chiarisca in Aula

(ANSA) - ROMA, 4 MAG - "Le accuse del pm Di Matteo al ministro Bonafede sono gravi, andrebbero sollevate nelle sedi opportune, non in tv.‬ ‪Noi intanto al ministro chiediamo di chiarire: ha davvero proposto e poi ritirato l'offerta per il ruolo di capo del DAP? E perché? Gli italiani meritano chiarezza". Lo scrive in un tweet Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.