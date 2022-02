Ucraina: Agenzia cyber, alzare difese contro attacchi

In relazione all'evoluzione della situazione internazionale, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale "rinnova fortemente la raccomandazione ad adottare misure di difesa cibernetica alte e massimi controlli interni per la protezione delle proprie infrastrutture digitali e a seguire le indicazioni e gli aggiornamenti pubblicati sul portale del Csirt Italia (il team di risposta in cado di incidenti)raggiungibile all'indirizzo https://csirt.gov.it e sul profilo Twitter https://twitter.com/csirt_it, che contengono anche alcuni indicatori di compromissione rispetto ai più recenti attacchi cyber".