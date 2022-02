Ucraina: Twitter, sospende per errore profili fact checking

(ANSA-AFP) - ROMA, 24 FEB - Twitter ha riconosciuto di aver sospeso per errore alcuni account che condividevano dettagli e fact checking sull'attività militare russa. I profili, ha spiegato la società, erano stati bloccati a causa di "una campagna coordinata di bot", cioè account automatici, che miravano a screditare questi profili. La segnalazione è arrivata da Aric Toler, ricercatore di Bellingcat, sito di giornalismo investigativo e fact checking. Ha richiamato l'attenzione sulla sospensione errata dell'account dopo che un utente era stato estromesso. Sospeso per errore anche l'account di intelligence open source "OSINT", così come un account in lingua francese che condivideva immagini e altri dati.

Bellingcat, in particolare, ha indagato su tanti argomenti, dal tentativo di omicidio contro Alexei Navalny all'attacco al volo Malaysia Airlines 17.

In un tweet, il responsabile dell'integrità di Twitter Yoel Roth ha spiegato che il team di moderazione umana della piattaforma ha commesso l'errore nei suoi sforzi "per rilevare e rimuovere in modo proattivo foto e video alterati". "Abbiamo intrapreso un'azione su una serie di account per errore - ha aggiunto il portavoce - Stiamo rivedendo rapidamente queste azioni e abbiamo già ripristinato l'accesso a una serie di account interessati". La piattaforma, insieme ad altre aziende della Silicon Valley, è regolarmente accusata di non fare abbastanza per combattere la disinformazione. (ANSA-AFP).