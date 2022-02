Bitcoin cala ai minimi da oltre due settimane con Ucraina

Il Bitcoin cala ai minimi delle ultime due settimane e mezzo con le tensioni in Ucraina. La critpovaluta perde il 5% a 37.150 dollari. In calo anche le altre valute digitali, con Ether che cede il 5%, il Dogecoin il 7% e lo Shiba Inu l'8%.

Proprio pochi giorni fa l'Ucraina ha regolarizzato il mercato delle cryptomonete e creato una cornice da cui partire per le aziende che vogliono offrire servizi su questo mercato. Quindi non la misura adottata da El Salvador che ha portato Bitcoin a valere come valuta a corso legale.