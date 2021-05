Twitter compra Scroll, spinge su abbonamenti senza pubblicità

Twitter acquista l'app Scroll mostrandosi seria nella volontà di spingere sulla possibilità di introdurre abbonamenti a pagamento senza pubblicità. "Scroll è costruita per consentire di leggere articoli senza la pubblicità e senza i pop-up", spiega la società che cinguetta mettendo in evidenza che le pubblicazioni che lavorano con Scroll sono in grado di realizzare maggiori ricavi rispetto a quelli che raccoglierebbero con gli spazi pubblicitari tradizionali.