Twitter ha valutato acquisto Clubhouse per 4 miliardi

Twitter ha valutato l'acquisizione dell'app Clubhouse per 4 miliardi di dollari. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali però non ci sono ora trattative in corso dopo gli iniziali contatti.

Il social network dei cinìnguettii nel frattempo ha lanciato Spaces, una funzione che imita Clubhouse e propone dirette live solo audio in spazi sonori. Dopo una fase di test, Spaces è stato allargato anche agli utenti Android e da questo mese di aprile sarà disponibile per tutti. E arriverà anche la versione web, quindi anche per desktop.