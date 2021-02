Twitter vuole monetizzare, pensa a contenuti a pagamento

Twitter lavora ad un servizio in abbonamento in cui gli utenti pagherebbero contenuti speciali postati da account di alto profilo. La piattaforma ha annunciato il potenziale nuovo servizio 'Super Follows' durante l'incontro annuale con gli investitori, in cui ha spiegato che punta a 315 milioni di utenti entro il 2023.

Twitter attualmente guadagna con annunci e post promossi, con Super Follows potrebbe aggiungere ulteriori entrate sul modello di YouTube. "Esplorare le opportunità di finanziamento del pubblico consentirà a creatori ed editori di essere supportati direttamente dal loro pubblico", ha detto un portavoce di Twitter.