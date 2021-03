Twitter anticipa Clubhouse, su Android arriva l'audio

Twitter prende in contropiede Clubhouse, il social del momento. Porta la chat audio su Android, piattaforma dove Clubhouse non è ancora sbarcata. Dopo il lancio in fase di test avvenuto a dicembre 2020, Spaces - questo è il nome della nuova funzione di Twitter - era infatti accessibili esclusivamente ad alcuni utenti dotati del sistema operativo degli iPhone, iOS. Ora il social dei cinguettii ha iniziato a testare l'app anche su Android, anche qui si accede per invito.

Con un tweet dal profilo ufficiale di Spaces, Twitter ha fatto sapere agli utenti Android che potranno iniziare a partecipare alle conversazioni audio; a differenza di Clubhouse però gli iscritti non potranno creare la loro 'stanza' per le chat vocali dal vivo. Gli Audio Spaces saranno inseriti in un progetto che permetterà agli utenti di Twitter di monetizzare con i loro contenuti.

Da quando Clubhouse ha iniziato a diventare popolare, a gennaio, grazie anche allo sbarco di personalità come Elon Musk e Mark Zuckerberg, molte piattaforme stanno studiando modalità audio da inserire nel loro flusso di notizie. Oltre a Twitter, secondo una indiscrezione del New York Times di qualche giorno fa, anche Facebook starebbe lavorando ad una funzione audio. E Instagram, sempre di proprietà di Facebook, ha inserito da qualche ora la possibilità di fare delle dirette allargando i partecipanti a quattro, con la facoltà di aprire 'Stanze' di discussione, termine già adottato, appunto, da Clubhouse.