Instagram in scia di Clubhouse, dirette con 4 partecipanti

Le dirette di Instagram raddoppiano: arrivano le Stanze - termine oramai usato anche da Clubhouse - in diretta, una nuova funzione che consente di ampliare il numero dei partecipanti fino a quattro componenti. Fino ad ora era possibile trasmettere una diretta solo insieme ad un'altra persona. "Speriamo che questa funzione apra la strada a nuove forme di creatività come talk show, jam session tra musicisti, sessioni di Q&A più coinvolgenti, tutorial interattivi per le community o più semplicemente un modo per divertirsi con più amici", spiega la società.

"Questo aggiornamento - aggiunge - è un ulteriore passo avanti per offrire ai creator nuovi modi per raggiungere e interagire con il loro pubblico. Le Stanze in diretta saranno presto disponibili per tutti su Instagram a livello globale".

Per avviare una Stanza in diretta, basta scorrere verso sinistra e selezionare l'opzione Video in diretta. Quindi, inserire un titolo e cliccare l'icona Stanze per aggiungere i partecipanti. Si possono visualizzare le persone che hanno richiesto di unirsi alla diretta e cercare un ospite da aggiungere. Quando si avvia una Stanza in diretta e si aggiungono gli ospiti, si resta nella parte superiore dello schermo. In qualità di organizzatore, si possobo aggiungere fino a tre ospiti insieme o scaglionati.