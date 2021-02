Clubhouse raddoppia i download, supera gli 8 milioni

Clubhouse cresce: ha superato gli 8 milioni di download, il primo febbraio ne aveva solo 3,5 milioni. Sono i dati riportati dalla società di analisi App Annie. Di questi 4,5 milioni di download in più registrate nelle ultime settimane, 2,6 milioni sono stati solo negli Usa. L'app al momento è dispobibile solo per iOS, il sistema operativo di Apple per iPhone e iPad. In queste due settimane su Clubhouse sono sbarcati personaggi come Elon Musk e Mark Zuckerberg, facendo così schizzare le adozioni.

Nel frattempo Facebook, come ha scritto il New York Times nei giorni scorsi, sta pensando di lanciare un servizio che entrerebbe in competizione con la piattaforma solo voce. Mentre Twitter ha già il suo Clubhouse: si chiama Spaces, è in sperimentazione su iOS e a marzo arriva anche su Android, proprio il sistema operativo su cui Clubhouse non è disponibile.

Su Spaces si possono programmare le chat, gli "spazi" appunto, con un certo numero di ascoltatori.