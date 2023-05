Mercato degli smartphone pieghevoli in discesa, cresce Oppo

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - Le spedizioni di smartphone pieghevoli sono diminuite per il secondo trimestre consecutivo.

Si passa da poco più di 3 milioni di unità spedite da ottobre a dicembre del 2022 alle 2,1 milioni da gennaio a marzo del 2023.

Lo dicono i dati raccolti da Ross Young, analista di Display Supply Chain Consultants. Stando ai numeri, Samsung scende ad una quota di mercato del 45% ma mantiene la prima posizione nel settore. Cresce invece Oppo, oggi seconda a livello globale, con una quota del 21%. La vendita di smartphone con schermo pieghevole, sia a conchiglia che a mo' di libro, hanno avuto un picco nel terzo trimestre del 2022, tra luglio e settembre, ossia in concomitanza con l'arrivo nei negozi dei Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4. Non a caso, quest'anno Samsung dovrebbe anticipare la presentazione dei nuovi modelli per beneficiare di una finestra di lancio annuale più ampia e mettere maggiore distanza, in quanto a settimane, con l'arrivo dei nuovi iPhone, cercando di accaparrarsi quanti più consumatori possibili. Il 45% ottenuto da Samsung nel trimestre di riferimento è comunque il dato più basso relativo al colosso coreano in quasi due anni.

Ross ha pubblicato anche la classifica dei cinque modelli di smartphone pieghevoli per percentuale di spedizioni. Al primo posto il Samsung Galaxy Z Flip 4, con il 27% sul totale, poi Huawei Pocket S, al 15% (un dato che beneficia in larga parte del mercato cinese), segue il Samsung Galaxy Z Fold 4 al 13%, l'Oppo Find N2 Flip all'11% e Huawei Mate X3, al 6%. Di recente, Google ha svelato il suo Pixel Fold, che però sarà messo in vendita solo in una ristretta cerchia di Paesi, tra cui la Germania e il Regno Unito. Nessuna notizia, almeno per il momento, di un possibile arrivo in Italia. (ANSA).