Smartphone pieghevoli, c'è anche Honor con il Magic Vs

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - Il mercato degli smartphone pieghevoli si amplia ulteriormente con l'arrivo del Magic Vs di Honor. Svelato alla conferenza sulla tecnologia di Barcellona, il Mobile World Congress di febbraio, il dispositivo è arrivato anche in Italia, presentato alla stampa a Milano. Si tratta di un concorrente del Galaxy Z Fold 4 di Samsung, con apertura a mo' di libro e un totale di tre schermi: uno esterno e due interni, con una piega al centro. Il suo punto di forza è il prezzo: 1.599 euro, più basso della controparte Samsung. Honor Magic Vs ha un display singolo da 6,45 pollici, nella parte frontale e un doppio pannello interno che, da aperto, misura 7,9 pollici, poco più piccolo un tablet in formato mini. Sul retro, la scocca è in due colorazioni, Cyan (azzurro) e Black (nero).

Il peso è un'altro punto di forza, insieme al prezzo: 267 grammi, quasi come uno smartphone tradizionale, nonostante la presenza di una batteria da 5.000 mAh, che promette oltre un giorno di utilizzo. Per contenere i grammi, Honor ha utilizzato materiali speciali, come la lega di magnesio delle terre rare nella cornice dello schermo esterno e la lega di titanio intorno in corrispondenza del pannello interno.

L'azienda cinese ha lavorato anche sul piano della multimedialità. Honor Magic Vs è dotato di una tripla fotocamera posteriore, che comprende un modulo principale da 54 megapixel, una fotocamera Ultra-Wide & Macro da 50 megapixel e una con zoom ottico 3x da 8 megapixel. Alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, il sistema di base è Android 13 personalizzato nell'interfaccia MagicOs 7.1 proprietaria di Honor. Per dare uno slancio alle vendite, il telefono può essere acquistato sul sito di Honor con in regalo gli auricolari Earbuds3 Pro e una protezione di sei mesi per lo schermo. In aggiunta, anche un coupon da 200 euro, spendibile direttamente su Hihonor.com. (ANSA).