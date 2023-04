Mercato smartphone giù del 12%, quinto trimestre in calo

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Il mercato degli smartphone ha registrato un inizio d'anno nero, con un ennesimo calo che sta diventando la nuova normalità per il settore. Secondo i dati della società di analisi Canalys, nel primo trimestre 2023 il comparto ha registrato un calo del 12% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E' il quinto trimestre consecutivo in calo per il settore. Samsung riporta un leggero miglioramento e torna in vetta alla classifica con una quota di mercato del 22% (era al 20% nel trimestre precedente) superando Apple che scende dal 25 al 21%. Sul terzo gradino del podio troviamo Xiaomi con una quota di mercato dell'11%, a seguire Oppo (10%) e Vivo (8%).

Gli analisti osservano che "le condizioni macroeconomiche locali hanno continuato ad ostacolare gli investimenti e le operazioni dei venditori in diversi mercati". La domanda degli smartphone è ancora debole, specie nel segmento di fascia bassa, le scorte di conseguenza sono state ridotte e la produzione è stata mantenuta a livelli bassi. A trainare il mercato gli smartphone con supporto alla connettività 5G e i pieghevoli, segmento che al momento non conosce crisi.

Le previsioni per il secondo trimestre sembrano essere positive anche se bisogna restare cauti. Secondo i risultati preliminari resi noti qualche giorno fa, Samsung si avvia a chiudere il primo trimestre dell'anno con il peggior risultato dal 2009, appesantito dalle perdite generate dalla sua divisione di semiconduttori. Mentre Apple - secondo i dati della società di analisi Idc - ha registrato un calo delle consegne di personal computer del 40,5% nei primi tre mesi dell'anno. Anche il settore dei Pc è in calo (ha perso il 29% pari a 56,9 milioni di dispositivi nel primo trimestre 2023); oltre alla crisi economica globale e alla carenza di chip, sconta il post pandemia e la ripresa della vita 'in presenza'. (ANSA).