Huawei, arrivano in Europa nuovi smartphone e accessori

Nonostante le difficoltà per il proseguire dell'embargo commerciale con gli Stati Uniti, Huawei continua a presentare dispositivi per il mercato europeo. Con un evento a Monaco in Germania, il colosso cinese ha svelato due nuovi smartphone, Pc e accessori indossabili.

Si parte con Huawei P60 Pro, un telefonino che eredita le caratteristiche della serie P incentrate sulla fotografia e la multimedialità. Il dispositivo ha un sistema ottico aggiornato, il primo modello a supportare un teleobiettivo costituito da un gruppo di lenti multiple, in totale sette, in grado di controllare in maniera flessibile la distanza focale. Particolare la scocca, con design 'perlato', che integra vera polvere minerale sul retro del telefono, per ricreare un effetto brillante. Lo smartphone è disponibile in Italia nelle colorazioni Rococo Pearl e Black a partire dal 9 maggio, su Huawei Store a 1.199,90 euro nella versione da 8+256 GB e 1399,90 euro nella versione da 12+512 GB.

Passo ulteriore, dal punto di vista delle innovazioni, è il Mate X3, generazione successiva del concetto di smartphone pieghevole di Huawei. Secondo l'azienda, Mate X3 lo smartphone pieghevole con schermo ampio più sottile e leggero al mondo ed è stato aggiornato rispetto ai modelli precedenti, a partire dagli schermi interni ed esterni, passando per la cerniera di nuova generazione e il sistema delle fotocamere. Il 'foldable' è resistente all'acqua con certificazione IPX8 e lo schermo interno pieghevole può essere utilizzato anche con le mani bagnate. All'esterno, lo schermo secondario è protetto da vetro Kunlun. L'apertura, proprio come la concorrenza del Galaxy Z Fold 4 di Samsung, è a mo' di libro, con il pannello esterno da 6,4 pollici a cui si aggiunge un doppio display interno da 7,8 pollici. Huawei Mate X3 è disponibile su Huawei Store, nelle colorazioni Feather-Sand Glass nera e nella versione Vegan in pelle verde scuro, a 2.199,90 euro.

In aggiunta ai telefoni, Huawei ha ufficializzato anche Watch 4 e Watch 4 Pro, che aumentano il focus sul monitoraggio dei parametri vitali anche durante lo sport, MateBook X Pro e MateBook 16s, due portatili che mirano a leggerezza e produttività. Infine, il MatePad 11", che Huawei definisce un vero Pc nel corpo di un tablet, vista la dotazione hardware e le app dedicate a studio e lavoro.