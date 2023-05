Giornata dell'accessibilità, più inclusione con le tecnologie

Oggi è il 12esimo Global Accessibility Awareness Day, giornata di sensibilizzazione sull'accesso e l'inclusione delle nuove tecnologie. La prima edizione si è tenuta a maggio 2012 su volontà di Joe Devon e Jennison Asuncion, e da allora viene organizzata ogni terzo giovedì di maggio. Lo scorso anno è stata creata la GAAD Foundation con l'obiettivo di considerare l'accessibilità come requisito fondamentale della tecnologia e del mondo digitale. Secondo l'associazione più di un miliardo di persone oggi vivono con disabilità o menomazioni.

"Una ricorrenza annuale nata per sensibilizzare chi si occupa di sistemi digitali sul tema dell'accessibilità e della disabilità. Il confronto con le persone con disabilità è fondamentale per migliorare la qualità della vita delle persone e supportare l'accesso e l'utilizzo delle tecnologie digitali nella vita quotidiana di tutti - afferma la ministra alle Disabilità Alessandra Locatelli su Facebook - Lo sviluppo di nuove tecnologie favorisce l'inclusione offrendo maggiori opportunità di comunicare, lavorare e partecipare alla vita sociale. Le tecnologie sono avanzate velocemente nel corso del tempo ed è sempre importante sostenere ricerca e sviluppo per l'#accessibilità, e anche rendere sempre più disponibile, capillare e possibile l'utilizzo delle tecnologie inclusive su tutto il nostro territorio".

Tante le aziende tecnologiche scese in campo negli anni per favorire l'inclusione di persone con disabilità di diverso tipo, motorie e uditive.

Apple nelle ultime ore ha svelato alcune novità a riguardo, tra cui una funzione che permetterà di ricreare, grazie all'Intelligenza artificiale, la propria voce da usare in caso di problemi di comunicazione nelle app per iPhone e iPad. Samsung, invece, si è focalizzata sulla parte di ascolto audio aggiornando l'app dei suoi ultimi auricolari, i Galaxy Buds2 Pro, per offrire nuovi livelli di personalizzazione del suono. Secondo i dati dell'Oms, oltre il 5% della popolazione mondiale, circa 466 milioni di persone, ha una riduzione dell'udito che incide sulla qualità della vita e si stima che entro il 2050 oltre 900 milioni di persone (ovvero 1 su 10) avrà una perdita uditiva disabilitante. Google, da diversi anni, invece, segnala sulle sue mappe i luoghi nel mondo accessibili alla sedia a rotelle.