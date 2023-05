Menu semplificati e IA, da Apple novità per l'accessibilità

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - In occasione del Global Accessibility Awareness Day di domani 18 maggio, giornata di sensibilizzazione incentrata sull'accesso e l'inclusione digitale, Apple ha lanciato alcune novità che mirano a rendere più accessibile l'uso delle sue tecnologie. Le aggiunte principali a prodotti come iPhone e iPad sono un'interfaccia più semplice e personalizzata per accedere ai menu dei dispositivi e una voce sintetizzata, che riproduce in maniera più naturale il testo scritto dall'utente che non può esprimersi con le parole.

"Apple lavora in stretta collaborazione con i gruppi della comunità che rappresentano un ampio spettro di utenti con disabilità per sviluppare funzionalità di accessibilità che abbiano un impatto reale sulla vita delle persone" ha spiegato l'azienda. In arrivo entro la fine dell'anno, gli utenti con disabilità cognitive potranno utilizzare iPhone e iPad con maggiore facilità e indipendenza grazie ad Accesso Assistito, ossia un modo per avere un'interfaccia di iOs e iPadOs, con tasti più grandi e semplificati, anche nell'uso di alcune applicazioni, come la fotocamera. Live Speech e Personal Voice Advance Speech offrono invece la possibilità, oltre che su iPhone e iPad anche su computer Mac, di digitare un testo durante una chiamata che verrà riprodotto in modo tale che tutti i partecipanti lo possano sentire, con l'opportunità di utilizzare anche una serie di frasi pronte da far partire in chiamate e call. La novità è che, attraverso gli algoritmi di intelligenza artificiale, una persona con difficoltà di espressione ma ancora in grado di parlare, seppur con dei limiti, può registrare brevi frasi che permetteranno all'IA di Apple di creare una voce sintetizzata il più fedele possibile a quella dell'utente. La modalità di rilevamento in Point and Speak identifica il testo verso cui gli utenti puntano il telefono lo legge ad alta voce per aiutarli a interagire con oggetti fisici come gli elettrodomestici. Infine, a partire da domani, i consumatori italiani potranno contattare qualsiasi Apple Store, per scopi commerciali o assistenza, richiedendo in prima battuta un interprete dei segni, per avere risposte ad ogni domanda, senza barriere e limiti. anche in Italia contattare un Apple Store per questioni commerciali o l'assistenza tramite la lingua dei segni, basterà fare richiesta dell'interprete. (ANSA).