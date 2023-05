Samsung migliora l'ascolto con gli auricolari per l'inclusione

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Oggi è il 12esimo Global Accessibility Awareness Day, tante aziende tecnologiche sono scese in campo per favorire l'inclusione. Samsung si è focalizzata sulla parte di ascolto audio. Ha aggiornato l'app correlata ai suoi ultimi auricolari, i Galaxy Buds2 Pro, per offrire nuovi livelli di personalizzazione del suono.

Precedentemente disponibile con tre livelli, la funzione Ambient Sound dona adesso la possibilità di ascoltare e rimanere consapevoli di ciò che circonda gli utenti, con due livelli aggiuntivi, per un totale di cinque livelli di amplificazione.

Secondo uno studio clinico citato da Samsung, e condotto dal Laboratorio di ricerca sugli apparecchi acustici e sull'invecchiamento dell'Università dell'Iowa, gli auricolari Galaxy Buds2 Pro sono riusciti a migliorare significativamente la percezione del parlato in persone con ipoacusia da lieve a moderata. Uno studio simile condotto dal Samsung Medical Center ha evidenziato che i Buds2 Pro potrebbero essere uno strumento efficace per aiutare le persone con ipoacusia a comunicare meglio in vari luoghi. Altra novità relativa agli auricolari è l'opportunità di regolare, in maniera indipendente, il volume degli accessori, a destra o sinistra, così da adattarli alle esigenze di chi li indossa. Le funzionalità verranno rilasciate su Galaxy Buds2 Pro tramite aggiornamenti software nelle prossime settimane. (ANSA).