Bing, l'intelligenza artificiale risponde come le celebrità

(ANSA) - MILANO, 06 MAR - Dopo aver reso disponibile, per alcuni utenti, un selettore di risposte su Bing Ai, che permette al nuovo motore di ricerca di Microsoft di essere più o meno sintetico nelle sue risposte, l'azienda prepara la modalità 'celebrità'. Scovata dal sito Bleeping Computer, questa permetterebbe alla piattaforma, basata sul chatbot ChatGpt, di dar seguito ai quesiti degli utenti assumendo il tono, almeno nel testo scritto, di un personaggio famoso, anche inventato.

Stando alla fonte, tra le celebrità "imitate" da Bing AI ci sarebbero Elon Musk, Tom Cruise, Taylor Swift, Kevin Hart, Dwayne Johnson, Beyoncé, Oprah Winfrey, Tom Hanks, Diddy, Barack Obama e Lebron James. Ma anche personaggi immaginari, tra cui Harry Potter, Batman, Elsa, Yoda, Gandalf, Darth Vader, Katniss Everdeen, Sherlock Holmes e Gollum. Per usare la modalità Celebrity basta digitare nella casella di chat il comando #celebrity, seguito dal nome, e avviare una conversazione con la sua versione digitale. Oltre a porre qualsiasi domanda, il chatbot risponderà in maniera puntuale alle curiosità su carriera e hobby del personaggio impersonato. Microsoft non ha confermato se questa modalità verrà implementata nella versione corrente di Bing, ma sembra che sarà in aggiunta alle tre rese disponibili qualche giorno fa: equilibrata, creativa, precisa.

Come ha sottolineato Bing negli screenshot condivisi nel rapporto, l'utente può disattivare la modalità celebrità digitando #Sydney, che è la sua impostazione principale.

Microsoft avrebbe introdotto dei blocchi per evitare che il chatbot segua lo stile di alcuni politici, come Trump e Biden, anche se sul web sono già apparse delle istruzioni per 'trasformare' Bing AI nel tycoon e nella sua controparte democratica. (ANSA).