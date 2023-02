Microsoft porta la ricerca di ChatGpt anche su Windows 11

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Microsoft ha annunciato una serie di novità per la prossima versione di Windows 11. La più importante riguarda l'integrazione di ChatGpt, il famoso chatbot che risponde alle domande degli utenti con linguaggio naturale, sotto forma di Bing AI, direttamente nella barra di ricerca del sistema operativo. Con l'aggiornamento arrivano anche un maggior supporto agli iPhone, con l'app Phone Link for iOS, e i suggerimenti che indirizzano l'utente a consumare meno con il proprio computer, riducendo l'impatto energetico a livello globale. Estese le funzioni per l'accessibilità. "Nelle ultime tre settimane abbiamo lanciato il nuovo Bing con intelligenza artificiale in anteprima per oltre un milione di persone in 169 Paesi, e abbiamo esteso il nuovo chatbot alle applicazioni mobili Bing ed Edge, oltre a introdurlo in Skype" ha spiegato Panos Panay, Chief Product Officer di Microsoft. "È una nuova era per la ricerca. Oggi facciamo un altro grande passo in avanti: centinaia di milioni di utenti di Windows 11 potranno accedere a questa nuova tecnologia per cercare, chattare, rispondere a domande e generare contenuti direttamente dalla barra delle applicazioni". Windows 11 si pone l'obiettivo di far capire meglio alle persone come poter consumare di meno quando usano i loro computer. Grazie alle nuove modalità e ai consigli direttamente nelle impostazioni di sistema, sarà possibile agire per regolare Windows 11 in modo da bilanciare prestazioni e impatto energetico. In tema accessibilità, Windows 11 estende il supporto a un maggior numero di display braille, per consentire a chi ha problemi alla vista di continuare a usare tutte le nuove funzionalità del sistema operativo, senza limitazioni.

