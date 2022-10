Metaverso, i tagli rallentano il progetto di Meta-Facebook

(ANSA) - MILANO, 10 OTT - L'arrivo del metaverso di Meta-Facebook, che al momento non ha una data di lancio certa, potrebbe subire dei ritardi. Lo svela una nota interna ottenuta e diffusa dal sito di The Verge, secondo cui le difficoltà economiche del colosso guidato da Mark Zuckerberg stanno contribuendo a rallentare la definizione della piattaforma su cui tante aziende stanno puntando. Il 15 settembre, il vicepresidente del progetto, Vishal Shah, avrebbe affermato che il team dedicato al metaverso si è chiuso in una sorta di "lockdown" operativo, dovendosi concentrare solo l'iniziativa e nient'altro. "Dal lancio della tematica alla fine dell'anno scorso, abbiamo visto che l'interesse su Horizon Worlds, un social network sincrono in cui i creatori possono costruire mondi coinvolgenti, è forte" ha scritto Shah. "Ma attualmente il feedback dei nostri creatori, utenti, tester e dipendenti è che il peso complessivo dei tagli, i problemi di stabilità e i bug della piattaforma, stanno rendendo troppo difficile sperimentare la magia di Horizon. In poche parole, affinché un'esperienza diventi piacevole e ritentiva, deve prima essere utilizzabile e ben realizzata". In una nota datata 30 settembre, The Verge riporta che per il manager i dipendenti non stavano ancora utilizzando Horizon a sufficienza, scrivendo che era stato elaborato un piano per "ritenere responsabili i manager" per far sì che i loro team utilizzassero l'app almeno una volta alla settimana. Horizon Worlds è stato reso disponibile a dicembre negli Stati Uniti e in Canada per gli utenti con un visore Quest 2, raggiungendo i 300.000 iscritti in breve tempo. Domani, alle ore 19 italiane, Meta terrà la conferenza annuale Connect, durante la quale dovrebbe svelare il primo visore di realtà virtuale pensato apposta per il metaverso, dal nome in codice Project Cambria. Sono attesi anche aggiornamenti sulle tempistiche di lancio del metaverso a livello globale. (ANSA).