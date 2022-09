Meta, l'11 ottobre l'evento Connect con visore per metaverso

(ANSA) - MILANO, 07 SET - Facebook-Meta ha annunciato l'evento Connect per l'11 ottobre. In arrivo i primi visori per il metaverso, nome in codice Project Cambria, che dovrebbero includere il riconoscimento facciale e oculare. La società ci sta lavorando da tempo. Esattamente un anno fa, il gruppo ha cambiato il nome in Meta per concentrarsi sul metaverso. Meta descrive l'evento spiegando che: "Meta Connect è un appuntamento che esplora la costruzione del metaverso e il futuro della realtà aumentata e virtuale. I leader del settore condivideranno le ultime tecnologie e le sessioni degli sviluppatori tratteranno come sfruttarle al meglio". In un recente podcast di Joe Rogan, il Ceo di Meta, Mark Zuckerberg, ha parlato a ruota libera dei piani per il futuro dell'azienda. Da qui è emerso che Meta è pronta a lanciare il visore per il metaverso, conosciuto anche come Meta Quest Pro, a ottobre. Dovrebbe avere due schermi Lcd con mini Led a risoluzione di 2160ž2160 pixel e integrare 12 gb di memoria ram. Per certo, girerà con un processore Snapdragon Xr di Qualcomm. Il dispositivo offrirà funzionalità social, sfruttando il tracciamento e le espressioni degli occhi e del volto, che verranno automaticamente replicate dall'avatar in tempo reale. "Durante una videochiamata sembrerà di essere davanti all'altra persona, come nel mondo reale" aveva spiegato Zuckerberg a Rogan. Il Ceo di Meta ha promesso anche miglioramenti grafici per Horizon Worlds, la piattaforma di metaverso già disponibile per gli utenti negli Stati Uniti e in Canada. (ANSA).