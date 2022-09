Meta lancia campagna 'creators', ne individua 150 nel mondo

Meta, la società madre di Facebook, lancia 'Creators of Tomorrow' una campagna pensata per mettere in luce i diversi talenti che nel mondo stanno contribuendo alla nascita di una nuova ondata di contenuti digital. E mette in fila i nomi dei 150 creator digitali emergenti, provenienti da diversi Paesi nel mondo, che si sono distinti per la capacità di realizzare contenuti video e format originali sulle app della società. Tra questi ci sono 10 italiani.

"I Creators of Tomorrow hanno davanti a sé enormi opportunità di carriera. - spiega Meta - Sono stati selezionati perché si stanno affermando all'interno delle loro community online e perché mostrano un approccio innovativo nella creazione di contenuti video, nell'utilizzo della tecnologia e nella proposta di contenuti d'intrattenimento originali e coinvolgenti: qualità che, siamo certi, saranno parte fondamentale dell'evoluzione del metaverso". Tra i 10 creators italiani ci sono Fjona Cakalli, ideatrice di Games Princess, il primo sito italiano dedicato ai videogiochi gestito esclusivamente da ragazze; Aya Mohamed e Sumaia Saiboub, provenienti dal mondo della moda, che raccontano la loro visione con un forte senso di identità culturale; Eugenia Longo, che esprime la propria creatività nel segno della self-acceptance. Ci sono anche le food creator Cibosupersonico, esperienze culinarie a base di piatti sani; Chiara's Cakery, che ha fatto della pasticceria la sua missione. Dal mondo lifestyle, c'è Macy Fancy, uno sguardo sulla black beauty. E, ancora, la campionessa di nuoto paralimpica Arianna Talamona e l'artista Francesco Spedicato.

Nei prossimi mesi Meta darà vita ad una serie di progetti e iniziative come workshop e masterclass. E sono infine previsti eventi ad hoc in Sudafrica, in Germania e all'Emea Creator Week, che si terrà per la prima volta a novembre a Londra.