Meta porta app per il metaverso Horizon in Spagna e Francia

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - Meta, la casa madre di Facebook, espande la sua app per il metaverso Horizon Worlds in Spagna e Francia. Horizon Worlds è stata lanciata lo scorso anno negli Stati Uniti e in Canada e successivamente nel Regno Unito per gli utenti di età superiore ai 18 anni, a febbraio aveva oltre 300.000 utenti mensili. E' la piattaforma su cui Meta sta costruendo le fondamenta del proprio metaverso, modalità su cui l'azienda prevede che gli utenti trascorreranno più tempo nel futuro per lavoro o svago. L'annuncio del lancio della piattaforma in Spagna e Francia è arrivato dal profilo Facebook di Mark Zuckerberg con la foto di un suo avatar: "Spero di vedere le persone esplorare e costruire un mondo immersivo e di portare questa novità in più paesi", ha scritto in un messaggio. Ad aprile scorso l'azienda ha affermato che sta lavorando a una versione web di Horizon World, per consentire alle persone di sperimentare mondi virtuali senza possedere un visore per la reltà virtuale; ha anche aggiunto funzionalità di sicurezza.

Dal cambio di nome da Facebook in Meta a ottobre 2021, la società ha investito molti soldi nella costruzione del metaverso negli ultimi mesi tanto che - osserva il sito specializzato TechCrunch - ha registrato il suo primo calo delle entrate nel secondo trimestre del 2022. (ANSA).