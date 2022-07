Essilux e PoliMi, oltre 50 mln su un Lab per occhiali smart

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - EssilorLuxottica e il Politecnico di Milano danno vita al primo 'Smart eyewear Lab' un centro di ricerca congiunto per progettare gli occhiali intelligenti del futuro. Il progetto prevede un investimento di oltre 50 mlioni di euro e l'impiego di oltre 100 ricercatori. Il laboratorio, che sorgerà all'interno del futuro Parco dei Gasometri, nell'area di Bovisa a Milano, ospiterà attività di ricerca e sviluppo per la prossima generazione di occhiali connessi, integrando tecnologie digitali concompetenze di bioingegneria, fisica della materia e AI. L'accordo è stato annunciato alla presenza del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, del Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, del Presidente e Amministratore Delegato di EssilorLuxottica, Francesco Milleri, del rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, dell'Assessore all'Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione della Regione Lombardia, Fabrizio Sala. (ANSA).