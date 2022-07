Meta aggiorna le regole del metaverso per contenuti "maturi"

(ANSA) - MILANO, 25 LUG - Il metaverso di Meta-Facebook, ad oggi concretizzato nella piattaforma Horizon Worlds, si prepara anche a contenuti per adulti. In un post sul blog ufficiale dell'azienda, si legge infatti dell'aggiornamento delle politiche di utilizzo, che permetterà agli sviluppatori di creare mondi e servizi etichettati "18+", ossia per un pubblico maggiorenne. Secondo il sito UploadVR , i creatori che hanno già pubblicato lavori sul metaverso hanno ricevuto un'e-mail in cui si chiede di contrassegnare manualmente il livello di accesso ai loro progetti, "aperto" oppure "maturo". Come da indicazione delle nuove policy, i contenuti per adulti possono includere quelli "di quasi-nudità, immagini di persone in posizioni allusive o in un ambiente che suggerisce il loro impegno in azioni sessuali", ma vieta categoricamente la pornografia, nonché i "contenuti di nudo esplicito, le rappresentazioni di persone in posizioni chiaramente esplicite e i mondi sessualmente provocanti o allusivi". Lo stesso vale per le sostanze illegali nella vita reale e la violenza. Si possono, ad esempio, promuovere "marijuana, alcol, tabacco o attività regolamentate in base all'età, incluso il gioco d'azzardo" ma non "droghe illegali o abuso di farmaci da prescrizione". Sulla base dell'archivio internet Wayback Machine, che consente di visitare pagine web modificate nel tempo o sostituite, fino allo scorso aprile Meta vietava i contenuti che oggi rende possibili con il tag per maggiorenni. Subito dopo il lancio in versione beta negli Stati Uniti e in Canada, l'azienda aveva introdotto su Horizon Worlds un sistema di protezione della privacy che, per impostazione predefinita, impedisce ad altri utenti di avvicinare troppo i propri avatar a quelli degli altri visitatori, per evitare molestie durante l'utilizzo del metaverso. Stando a The Verge, tali regole potrebbero essere allentate nei mondi 18+ proprio in considerazione della tipologia di contenuti proposta. (ANSA).