Us Open, Berrettini non delude e vola al terzo turno

- La 'Grande mela' si tinge d'azzurro.

Dopo il palermitano Caruso anche il romano Matteo Berrettini - 6/a testa di serie del torneo - è riuscito ad approdare al terzo turno degli Us Open di tennis, a New York. Sul cemento di Fushing Meadow, il 24enne azzurro ha superato nettamente il francese Hugo Humbert, imponendosi per 6-4, 6-4, 7-6 (8-6).

E' la seconda volta che Berrettini arriva al terzo turno di un torneo dello Slam: prossimo avversario sarà il norvegese Casper Ruud.